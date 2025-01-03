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Günün en acı haberi Balıkesir'den! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler can verdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 09:44 Güncelleme: 03.01.2025 09:53
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Günün en acı haberi Balıkesir’den! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler can verdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti. İlçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı (AA)2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı (AA)

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü.

Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu (AA)Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu (AA)

Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu. Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Günün en acı haberi Balıkesir’den! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler can verdi

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Günün en acı haberi Balıkesir’den! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler can verdi Günün en acı haberi Balıkesir’den! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler can verdi Günün en acı haberi Balıkesir’den! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler can verdi
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