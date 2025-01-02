Dünyanın en yaşlı atı Echoquette 36 yaşında öldü
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Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı Echoquette, ABD'de ani karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Sahibi Andrew Haus, 1993'te İsviçre'deki ahırda onu gördüklerinde, merak dolu bakışlarıyla kalplerini kazandığını ve bu yüzden ilk atları olarak onu seçtiklerini söyledi. Haus ailesi, bir ilaç tedavisi sırasında yaşanan ani karaciğer yetmezliğinin ölüm sebebi olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı olarak bilinen Echoquette, ani karaciğer yetmezliği nedeniyle ABD'de hayatını kaybetti.
"MERAKLA BİZE BAKIYORDU"
Echoquette'in sahibi Andrew Haus, "Onu ilk kez 1993'te İsviçre'deki ahırında gördük. Başını yana eğerek merakla bize bakması, bizi hemen kendine hayran bıraktı ve onu hayatımızın ilk atı olarak seçtik" dedi.
İLAÇ SONRASI ANİ KARACİĞER YETMEZLİĞİ
Haus ailesi, Echoquette'in yeni bir ilaç kullanımı sırasında yaşadığı ani karaciğer yetmezliği nedeniyle öldüğünü belirtti. Aile açıklamasında, "Eğer gerekli testler yapılmış olsaydı, muhtemelen bu sorunu zamanında tespit edebilir ve önlem alabilirdik" ifadelerini kullandı.