Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Ali Yaman (62), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi-İznik Yolu'nda meydana geldi. 16 BCL 92 plakalı traktörüyle Çakırlı Mahallesi'nden Keramet Mahallesi'ndeki zeytinliğine giden Orhangazi Sulama Birliği eski yöneticilerinden Ali Yaman, direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör, yoldan çıkıp devrildi. Zeytinlikte yan yatan aracın altında kalan Yaman, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Ali Yaman'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Ali Yaman'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.