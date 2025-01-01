01 Ocak 2025, Çarşamba
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Van'da göçmen operasyonu! 10 kişi yakalandı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 14:07
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Van’da göçmen operasyonu! 10 kişi yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan R.G, işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurdukları minibüste arama yapan jandarma ekipleri, 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan R.G, işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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