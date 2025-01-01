01 Ocak 2025, Çarşamba
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Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 14:03
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Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

M.Ç. idaresindeki 71 ACU 732 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Terminal Köprülü Kavşağı'nda buzlanmanın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Bu sırada arkadan gelen A.P'nin kullandığı 06 EPP 930 plakalı otomobil ve H.G. yönetimindeki 71 S 0295 plakalı minibüs de kaza yapan otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.P. ile minibüsteki K.Y, G.A, Ö.A, E.K. ve Ö.B. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan buzlanma nedeniyle polis ekipleri bulvarın merkez istikametini bir süre trafiğe kapattı.

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Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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