Giresun’da av tüfeğiyle vurulan genç kadının öldüğü olayda 5 gözaltı

İddiaya göre, ilçeye bağlı Meşeliyatak köyünde dün gece Dursun Y.'nin (31) elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu çıkan saçmalar, kız kardeşi Fatma Türk'e (26) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Fatma Türk'ün cenazesi, Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Dursun Y. ile birlikte İ.B., H.T., N.T. ve H.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.