Beştepe Millet Camii'nde Regaip Gecesi Özel Programı
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İslam dünyası için büyük öneme sahip üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla Beştepe Millet Camii'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.
Beştepe Millet Camii'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2 Ocak Perşembe günü Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." denildi.