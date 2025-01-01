02 Ocak 2025, Perşembe
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Beştepe Millet Camii'nde Regaip Gecesi Özel Programı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 22:22
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Beştepe Millet Camii’nde Regaip Gecesi Özel Programı

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla Beştepe Millet Camii'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.

Beştepe Millet Camii'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2 Ocak Perşembe günü Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." denildi.

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Beştepe Millet Camii’nde Regaip Gecesi Özel Programı Beştepe Millet Camii’nde Regaip Gecesi Özel Programı Beştepe Millet Camii’nde Regaip Gecesi Özel Programı
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