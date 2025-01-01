Bartın’da yangın dehşeti! Facianın eşiğinden dönüldü

Bartın'da Küre Dağları sınırı içerisinde yer alan otelde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Hacıçerçi köyünde Küre Dağları sınırı içerisinde yer alan 40 kişi kapasiteli otelde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının elektirik kontağından ya da kalorifer dairesinden çıktığı tahmin edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yangın sonucu otel kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında otelde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken, 30 kişilik kafilenin sabah saatlerinde otelden çıkış yaptığı ortaya çıktı.

"ELEKTRİK KONTAĞI YA DA KALORİFER DAİRESİNDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Yangın çıkan Küre Dağları Evi işletmecisi Yaşar Yıldırım, kendisinin yangın anında dışarıda olduğunu belirterek, "Ben yolda yangın haberini aldım. Bir gün öncesinde 25-30 kişilik kafile vardı, burada kalıyordu. Bu sabah çıkmışlardı. Bugün otelde kalan kimse yok. Yangın ya elektrik kontağından yada kalorifer dairesinden çıktı diye düşünüyoruz. İtfaiyenin hazırlayacağı raporla belli olacak. Çok şükür can kaybı yada yaralanan olmadı" diye konuştu.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.