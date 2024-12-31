Çıkan tartışma sonrası kayınbiraderini öldürdü! Tutuklandı

Kayseri'de İran uyruklu M.G. (40), tartıştığı kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı (31) tabancayla vurarak öldürdü. M.G., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 27 Aralık'ta Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. M.G. ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.G., Rasoul Gholamaıan'a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Gholamaıan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. M.G., polis tarafından gözaltına alındı.

Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderildi. Gözaltına alınan M.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.