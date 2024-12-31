Asgari ücret zammı sonrası harekete geçen fırsatçılara geçit yok

Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı yapan işletmelere denetimi sıklaştırdı. Asgari ücret zammı sonrasında İstanbul'da haksız kazanç sağlayan, fahiş fiyat artışı yapan, fiyat etiketi bulunmayan işletmelere son bir haftada 9 milyon TL üzerinde ceza yazıldı. Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Aralık ayından bugüne kadar ise haksız kazanç sağlayan, fiyat etiketi bulundurmayan veya fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yaklaşık 50 milyon TL tutarında cezai işlem uyguladı. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe vatandaşların menfaatlerini korumak amacıyla denetimlerin süreceğine dikkat çekti.

Vatandaşların menfaatlerini korumak amacıyla denetimlerin sürecek (İHA)

SON 1 HAFTADA İSTANBUL'DA 9 MİLYON TL TUTARINDA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe İstanbul'da gerçekleştirilen denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Menteşe, "Ticaret Bakanlığı olarak özellikle asgari ücretin açıklanmasından itibaren denetimleri sıklaştırdık. Asgari ücret zammı sonrası fahiş fiyat yapan işletmeler konusunda şikayet alıyorduk. Bunlara yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak için fiyat etiketi denetimi, haksız fiyat artışı, gramaj denetimleri yapıyoruz. 25 Aralık'tan itibaren İstanbul'da bin 302 işletme denetledik. Bu iş yerlerinde 118 bin 500 ürüne baktık. 4 bin 108 üründe mevzuata aykırı işlem tespit ettik, tutanak tuttuk. 9 milyon 37 bin 600 TL tutarında idari yaptırım uyguladık" dedi.

İstanbul'da 25 ilçede 53 ekip ile denetimler sürüyor (İHA)

İSTANBUL'DA 25 İLÇEDE 53 EKİP İLE DENETİMLER SÜRÜYOR



Menteşe "İstanbul genelinde denetimleri sürdürüyoruz. Bugün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde denetim yapılıyor. 20 arkadaşımızla şu ana kadar yaptığımız denetimlerde 300'e yakın aykırılık tespit ettik. Cezai işlemler uygulanıyor. Vatandaşımızın menfaatlerini korumak için denetimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.