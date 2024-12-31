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Annesini öldüren cani evlat tutuklandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 15:11
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Annesini öldüren cani evlat tutuklandı

Diyarbakır'da tartıştığı annesi Yezda Akgül'ü (42) tabancayla kalbinden vurup öldüren Baver Yalçınkaya (20), tutuklandı.

Olay, 29 Aralık'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Baver Yalçınkaya, annesi Yezda Akgül'ü yaşadığı tartışma sonucu tabancayla ateş ederek kalbinden vurdu. Yalçınkaya, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Yezda Akgül'ün öldüğü belirlendi.

Akgül'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilirken, gözaltına alınan Baver Yalçınkaya emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Annesini öldüren cani evlat tutuklandı Annesini öldüren cani evlat tutuklandı Annesini öldüren cani evlat tutuklandı
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