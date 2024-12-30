Kahramanmaraş’a 400 yataklı yeni hastane: Ocak ayında hizmete açılacak

Hastanenin dışarıdan görüntüsü (İHA)

55 BİN METREKAREDE 16 AYRI BLOK

Hastanenin birçok alanda hizmet sunacağını ifade eden Şirikçi, "97 dönüm arsa üzerine 55 bin metrekare kapalı alana sahip yapımız, ağır çelik yapı formunda ve 16 ayrı bloktan oluşuyor. Zemin artı bir kat şeklinde depremsellik göz önüne alınarak yapılmıştır. Binada toplamda 80 yoğun bakım odası, 70 poliklinik odası, 12 ameliyathane ve 8 doğum masasını barındırmaktadır. Binada yanık ünitesi ve kardiovaskü ünitesi gibi birimlerin yanı sıra anjiyo, fizik tedavi ve onkoloji merkezi gibi birimi de barındırmaktadır. Bu hastanemizde Ocak ayında hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.