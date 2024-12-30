Bunu yaparken dikkat! Patlama riski var | Uzmanlar uyardı

Lavabo açıcı kullanırken meydana gelen kimyasal reaksiyonlar, çok ciddi yanıklara hatta uzuv kayıplarına kadar neden olabiliyor. Dr. Hande Erensoy, bu tür patlamalara karşı uyarıda bulunarak lavabo açıcı satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.



Sıvı veya toz halindeki lavabo açıcıların kullanımı sırasında meydana gelen reaksiyonlar sonucu yaranmalar meydana gelebiliyor. Son zamanlarda bu tür olayların çok sık yaşanması nedeniyle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nden Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hande Erensoy, vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. Bu tür kimyasal ürünlerde reaksiyon riskinin her zaman bulunduğuna dikkat çeken Erensoy, "Lavabo açıcılar sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi alkali peletler ya da çamaşır suları olabilir. Asit türevleri maddeler de olabilir. Bunlar konsantrasyon oranlarına bağlı olarak yüksek şiddetli reaksiyonlar verebiliyorlar. Bu şiddetli reaksiyonlar da sıçramalara, patlamalara, yanma, yanık ve tahrişe neden oluyor." şeklinde konuştu.