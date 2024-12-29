Terkirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksattı: Gemiler demir atmak zorunda kaldı
Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Poyrazın etkisiyle dalgaların kıyıya taşıdığı atık malzemeler sahil şeridinde birikti, bazı bölgelerde ise yosun yoğunluğu gözlendi. İşte detaylar...
Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.
BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI
Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamadığını söyledi.
Balıkçıların limanda beklediğini aktaran Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkisini yitirmesini bekliyoruz. Havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetleri devam edecek." dedi.
Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar kıyıya atık malzemeler sürükledi, sahildeki bazı alanlarda yosun birikti. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.