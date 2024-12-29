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Nevşehir'de hafif ticari araç devrildi: 2 ölü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 15:01
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Nevşehir’de hafif ticari araç devrildi: 2 ölü

Nevşehir’de, devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Emre İlkbahar (21) de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Avanos ilçesi Göktaş Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Çalıpınar'ın (27) kontrolünü yitirdiği 50 ADH 758 plakalı hafif ticari araç, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde sürücü Mustafa Çalıpınar'ın yaşamını yitirdiği, yanındaki Emre İlkbahar'ın ise yaralandığı belirlendi. İlkbahar, çağırılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Emre İlkbahar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Nevşehir’de hafif ticari araç devrildi: 2 ölü Nevşehir’de hafif ticari araç devrildi: 2 ölü Nevşehir’de hafif ticari araç devrildi: 2 ölü
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