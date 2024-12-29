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Çorum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 21:20
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Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan vatandaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Meram 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. ile İ.E. arasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.E., K.E.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ise polis ekiplerince suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı Çorum’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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