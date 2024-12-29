Bursa’da kar yağışı hayatı felç etti! Mahsur kaldılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışı sebebiyle yokuşu çıkamayan araçlardaki yolcular mahsur kaldı. Vatandaşların yardımına İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koştu.

SÜRÜCÜLERİN ZORLU ANLARI

Akşam saatlerinde İnegöl'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yollar karla kaplandı. İnegöl'ün Çayyaka Mahallesi Boğazova bölgesine kar sevinci yaşamak için çıkan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Zincir takmadan rampayı çıkmaya çalışan sürücülerin araçları yoldan çıkarak mahsur kaldı.

Yolda kalan çok sayıda araç yolu kapattı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, yolda kalan araçları kenara çekmek için sürücülere yardım etti. O anlar çevredeki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.