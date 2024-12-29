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Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 18:37
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Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı.

Lapseki ilçesi Dumanlı Dağı'nda kar yağışı gün boyunca etkili oldu.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimeÇanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santime

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 45 santimetreyi buldu.

Beyaz örtü ile kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı! Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı! Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı!
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