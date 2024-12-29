Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı!

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santime

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 45 santimetreyi buldu.

Beyaz örtü ile kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.