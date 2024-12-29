Ankara’da 2 katlı binada yangın paniği!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta atık deposu olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.