Ankara'da 2 katlı binada yangın paniği!
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta atık deposu olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.