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Ankara'da 2 katlı binada yangın paniği!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 17:21
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Ankara’da 2 katlı binada yangın paniği!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta atık deposu olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Ankara’da 2 katlı binada yangın paniği! Ankara’da 2 katlı binada yangın paniği! Ankara’da 2 katlı binada yangın paniği!
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