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Malazgirt-Ahlat Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 09:01
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Malazgirt-Ahlat Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malazgirt-Ahlat Karayolu'nun Karahasan köyü mevkii geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi, Malazgirt-Ahlat Karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Hava şartları nedeniyle yol, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Karayolları ekipleri, sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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Malazgirt-Ahlat Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı Malazgirt-Ahlat Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı Malazgirt-Ahlat Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı
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