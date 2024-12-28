Malazgirt-Ahlat Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi, Malazgirt-Ahlat Karayolu'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Hava şartları nedeniyle yol, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Karayolları ekipleri, sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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