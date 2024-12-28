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Beyoğlu'nda sağlık ekibine saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 09:03
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Beyoğlu’nda sağlık ekibine saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda 23 Aralık'ta, vakaya müdahale eden sağlık ekibine sözlü ve fiziki saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Aralık'ta Beyoğlu-3 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibinin, bir vakaya müdahale sırasında sözlü ve fiziki saldırıya uğradığını, ambulansta hasar meydana geldiğini belirtti. Güner, "Emniyet güçlerimizin hızlı ve etkin çalışmaları sonucu saldırgan tutuklanmıştır. Sağlık çalışanlarımızın güvenliği, sunduğumuz hizmetin sürdürülebilirliği için birincil önceliğimizdir. Sağlıkta şiddetin son bulması için gereken her türlü hukuki ve toplumsal mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sağlık çalışanlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Beyoğlu’nda sağlık ekibine saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı Beyoğlu’nda sağlık ekibine saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı Beyoğlu’nda sağlık ekibine saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
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