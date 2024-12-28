Kars’ta kaçak içki operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde yaklaşan yılbaşı öncesi sahte, kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda yasa dışı alkol imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 ikamet, 1 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince yapılan aramalarda, 17 şişe halinde toplam 46 litre sahte alkollü içki, 24 şişe halinde toplam 120 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 72 şişe içerisinde sahte alkollü içki yapımında kullanılan aroma kiti ve 2 adet huni ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Sahte içki yaparak piyasaya süren 3 kişi ise gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 3 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. KOM ekiplerince yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.