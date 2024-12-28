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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 09:46
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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri, iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı: " 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."
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