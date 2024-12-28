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Hatay'da evde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 08:55
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Hatay’da evde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Altınçağ Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulanan 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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