Ankara’da gece saatlerinde iki ayrı olayda 2 kişi yaralandı

İddialara göre gece saatlerinde F.E.'nin Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi Yazgan Sokak'taki evine giden arkadaşı S.S.B. arkadaşı ile alkol almaya başladı. İki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü ve bunun üzerine F.E., S.S.B.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. Bir başka olay ise Çankaya ilçesi Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan A.Ş'ye başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı. A.Ş. bacağından yaralanarak kendi imkanları ile hastaneye gitti. A.Ş'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken iki ayrı olay hakkında polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.