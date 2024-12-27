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Malatya'da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2024 09:52
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Malatya’da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama

Malatya'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradıkları bir kişiyi dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları S.E. isimli kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, yönelttikleri suçlamalar ile korkutup operasyon düzenleyeceklerini belirterek para talep etti. Telefondaki kişilere inanarak 150 bin TL değerindeki ziynet eşyasını verdikten sonra telefonlara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan S.E. polise başvurdu. Harekete geçen ekiplerin incelemesinde aranan telefondan şüphelilerin İ.A., M.S.S. ve İ.A. olduğu belirlendi. Şanlıurfa'da olduğu tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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