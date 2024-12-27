Avcılar’da çatıdan eve giren hırsız polis tarafından yakalandı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı bir binanın son katına yan binanın çatısından giren yabancı uyruklu hırsız, sesleri duyan ev sahibine yakalandı. Ev sahibiyle yüz yüze kalan şüpheli geldiği yan binaya kaçtı. İhbarla adrese gelen polis ekipleri şüpheliyi saklandığı binada kıskıvrak yakaladı. Şahısın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Olayı anlatan ev sahibi Songül Güler, "Kızım karşı apartmanda oturuyor. Oradan kızım görmüş, bana haber verdi. 'Anne çatıda biri var geziyor' dedi. O anda damadım kapıyı açıyor. Adamla yüz yüze geliyorlar. Hırsız buradan yan binaya kaçtı. Geçen sene kızımın diz üstü bilgisayarı, kulaklığı, cep telefonu, parfümleri ve ayakkabıları çalındı. Aynı kişi mi bilemiyorum ama o binadan geliyor. Ben polislere bu binadan giriyorlar dedim. Polisler de arada bir topluyoruz bunları dediler ama ben şu anda ev sahibine sesleniyorum. Herkese böyle ev vermesinler. Ev veriyorlarsa adam gibi birine versinler" dedi.



O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin hırsızlık için evin balkonuna girmesi, ardından ev sahibini görünce ıslak çatıda canını hiçe sayıp kaçması yer aldı.

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