İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek 'Castorone' gemisinin geçişinin ardından normale döndü.
Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone"nin 11.00'de başlayan İstanbul Boğazı'ndaki geçişi, 13.30 itibarıyla tamamlandı. "Castorone"nin geçişine, 5 kılavuz kaptanla birlikte, Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 römorkörleri ve 8 hızlı tahlisiye botu eşlik etti. Yaklaşık 2,5 saat süren geçiş sırasında çift yönlü askıya alınan Boğaz'daki gemi trafiği, tekrar açıldı.