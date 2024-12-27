Bornova’da Murat gitti Yasin yolcu

İzmir temsilcisi Murat Arslan ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti. Yeşil-siyahlılarda Yasin Uzunoğlu'na ise 2-3 kulübün teklif sunduğu, kulüp tarafından bonservis bedeli alınarak oyuncunun satışının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi. Yasin'e 2'nci Lig'den de bir kulübün talip olduğu ifade edildi.

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