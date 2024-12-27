Bornova'da Murat gitti Yasin yolcu
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877'de geçtiğimiz günlerde yönetim tarafından kendilerine kulüp bulmaları için izin verilen iki oyuncudan biriyle yollar ayrıldı.
İzmir temsilcisi Murat Arslan ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti. Yeşil-siyahlılarda Yasin Uzunoğlu'na ise 2-3 kulübün teklif sunduğu, kulüp tarafından bonservis bedeli alınarak oyuncunun satışının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi. Yasin'e 2'nci Lig'den de bir kulübün talip olduğu ifade edildi.