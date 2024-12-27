Başkan Erdoğan’a askerlik fotoğrafı sürprizi

Valiliğe gelişinde Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

CUMA NAMAZINI ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ'NDE KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinin ardından cuma namazı için Zağnos Paşa Camisi'ne geçti. Burada namazını kılan Erdoğan, daha sonra Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik fotoğrafı (AA)

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Öte yandan Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti.

Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin (sol 4) ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.