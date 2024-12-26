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Tapuda işlem yapacaklar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren zorunlu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 09:42
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Tapuda işlem yapacaklar dikkat! 1 Ocak’tan itibaren zorunlu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde işlem hızı artırmak ve dolandırıcılıkların önüne geçmek amacıyla 1 Ocak'tan itibaren çipli kimlik kartlarının kullanımı zorunlu oluyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem hızını artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi. Kentlerde de nüfus müdürlüklerinde yoğunluk sürüyor.

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tapu müdürlüklerinde eski tip kimlikle işlem yapılamayacak.

Çipli kimliğe geçiş oranı Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı.

Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.

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