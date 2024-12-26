Silivri'de fabrika yangını! İşçiler tahliye edildi
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Silivri'de civata fabrikasındaki kazanda henüz bilnmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Silivri'de civata fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Selimpaşa Mahallesi 6060. Sokak'taki yaklaşık 4 bin metrekare alana kurulu civata fabrikasındaki yağ kazanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Silivri'nin yanı sıra Büyükçekmece, Avcılar ve Bakırköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.