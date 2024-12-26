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Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 06:02
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Hatay’da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına, kentteki etkisini sürdürüyor.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Dörtyol ilçesinde ise ağaçlar devrildi.

Belediye ekipleri devrilen ağaç ve çatıları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

Fırtına, kentteki etkisini sürdürüyor.

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