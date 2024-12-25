Tophane’de feci olay! Yaşlı adam tramvayın altında kaldı

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi (DHA)

VATMAN SERBEST KALDI

Diğer yandan olayla ilgili gözaltına alınan vatman Tuğrul D.'nin ifadesinin alınması ve 'Taksirle yaralama' suçundan adli işleminin yapılması sonrasında savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldığı öğrenildi. Vatman Tuğrul D.'nin ifadesinde seferi gerçekleştirdiği sırada Mustafa Ayan'ın bir anda raylara çıktığını ve adamı görmediğini söylediği öğrenildi. Yaşanan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.