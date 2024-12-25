Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde, restorasyonu süren tarihi Taş Ambarlar'ın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Erzurum'da tarihi 'Taş Ambarlar'da yangın çıktı (AA)

Kısa sürede yayılan alevler, çatıyı sardı.

İhbar üzerine bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çok sayıda itfaiye aracı tarihi binadaki alevlere müdahale ediyor.

Erzurum'da tarihi 'Taş Ambarlar'da yangın çıktı (AA)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzun süre askeri depo olarak kullanılan 160 yıllık tarihi yapı, protokolle Büyükşehir Belediyesine devredilmiş ve restorasyona alınmıştı. Restorasyon tamamlandığında Taş Ambarlar'da kapalı çarşı şeklinde 66 dükkan, 6 müze salonu, konferans salonu, restoran ve kafe olacak.

Erzurum'da tarihi 'Taş Ambarlar'da yangın çıktı (AA)

Erzurum'da tarihi 'Taş Ambarlar'da yangın çıktı (AA)

Erzurum'da tarihi 'Taş Ambarlar'da yangın çıktı (AA)