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Beyoğlu'nda trafik kazası: 1 kişi yaralandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 14:10
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Beyoğlu’nda trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ndeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosikletin sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'ndaki tünelin Kasımpaşa çıkışında S.A. yönetimindeki 34 BAT 753 plakalı motosiklet, Ş.V. yönetimindeki 34 SV 1313 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Beyoğlu'nda trafik kazası: 1 kişi yaralandı (DHA)Beyoğlu'nda trafik kazası: 1 kişi yaralandı (DHA)

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, tünelde güvenlik önlemi aldı.

Beyoğlu'nda trafik kazası: 1 kişi yaralandı (DHA)Beyoğlu'nda trafik kazası: 1 kişi yaralandı (DHA)

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan motosikletin sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücü Ş.V, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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