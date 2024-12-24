Başkentte feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Karapürçek Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun yolu istikametinde seyreden ve sürücüsü henüz bilinmeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil, Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.