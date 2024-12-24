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Başkentte feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 02:46
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Başkentte feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karapürçek Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Samsun yolu istikametinde seyreden ve sürücüsü henüz bilinmeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil, Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Başkentte otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (AA)Başkentte otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (AA)

Çarpmanın şiddetiyle yolun karşı tarafına devrilen otomobildeki Berat Y. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Başkentte otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (AA)Başkentte otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (AA)

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yolu istikametinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Hurdaya dönen otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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