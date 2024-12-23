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Bursa'da depo yangını! Alevler kontrol altında

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 23:58 Güncelleme: 24.12.2024 00:00
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Bursa’da depo yangını! Alevler kontrol altında

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde bulunan Dip Toptan ve Perakende Satış Mağazaları'na ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı tamiri esnasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

40 ARAÇ VE 120 PERSONELLE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD, jandarma ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 40 araç ve 120 personelle yangına müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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