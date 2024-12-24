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AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem

Giriş: 24.12.2024 21:33 Güncelleme: 24.12.2024 21:33
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AFAD duyurdu! Akdeniz’de deprem

AFAD, merkez üssü Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, merkez üssü Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde depremin meydan geldiğini duyurdu.



Büyüklük: 4.3 (Mw)

Yer: Akdeniz

Tarih: 2024-12-24

Saat: 21:22:27 TSİ

Enlem: 34.86028 N

Boylam: 31.905 E

Derinlik: 9.81 km

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