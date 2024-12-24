Adıyaman'da 15 yaşındaki kız kayboldu! Acı bekleyiş sürüyor
Adıyaman’da 15 yaşındaki kız çocuğu 2 gün önce evden ayrıldı ve o günden beri kendisinden haber alınamıyor. Kayıp başvurusunda bulunan ailenin kızlarını umutlu bekleyişi devam ediyor.
Adıyaman'da 15 yaşındaki kız çocuğundan 2 gündür haber alınamıyor.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 920 Sokaktaki adresinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Anculin Habeş için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Anculin'in hayatından endişe eden Habeş ailesi, emniyetten kendilerine verilecek mutlu haberi bekliyor. Yaklaşık 2 gündür her yerde aranan Anculin'in yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.