Adıyaman’da 15 yaşındaki kız kayboldu! Acı bekleyiş sürüyor

Adıyaman'da 15 yaşındaki kız çocuğundan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 920 Sokaktaki adresinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Anculin Habeş için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anculin'in hayatından endişe eden Habeş ailesi, emniyetten kendilerine verilecek mutlu haberi bekliyor. Yaklaşık 2 gündür her yerde aranan Anculin'in yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.