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Samsun'da 2 balıkçı denizde kayboldu! Ekipler harekete geçti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 18:33
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Samsun’da 2 balıkçı denizde kayboldu! Ekipler harekete geçti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Balıkçıların yakınlarının da limandaki bekleyişi sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Costal Limanı'ndan balık avlamak için 22 Aralık akşamı saat 17.00'de çıkarak Yeşilırmak önlerinde ilerleyen "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine diğer balıkçılar ihbarda bulundu.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan H.K. (45) ve M.S'nin (52) bulunması için helikopter destekli arama kurtarma çalışması başlattı.

Balıkçıların yakınlarının da limandaki bekleyişi sürüyor.

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