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Kırşehir'de korkunç kaza! Araçlar çarpıştı: 3 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 18:35
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Kırşehir’de korkunç kaza! Araçlar çarpıştı: 3 yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Osman T. (76) yönetimindeki 40 BE 769 plakalı otomobil, Mucur-Karahasanlı köyü bağlantı yolunda Mustafa A. idaresindeki 40 EL 219 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

1'İ AĞIR 3 YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle otomobildeki Hasbiye T. (75) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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