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Küçükçekmece'de korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 17:02
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Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gökyüzünü kaplayan yoğun duman donla havadan görüntülendi.

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