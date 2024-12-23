Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alevler kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gökyüzünü kaplayan yoğun duman donla havadan görüntülendi.