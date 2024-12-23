İstanbul’da korkutan olay: Konteyner gemisi yan yattı

Beylikdüzü, Ambarlı Limanı'nda yükleme yapılan Komor Adası bandralı ANMAH isimli kuru yük gemisi saat 04.00 sıralarında dengesiz yükleme nedeniyle yan yattı. Gemide görevli 15 mürettebattan 10'u ekipler tarafından kurtarılırken denize atlayan 5 kişi ise kendi imkanlarıyla denizden çıktı. Olayda hafif yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da konteyner gemisi yan yattı (DHA)

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklama, "Ambarlı Mardaş Limanı'nda yan yatan AMNAH isimli konteyner gemisinin personelinin tahliye edilmiş olduğu ve geminin etrafına liman görevlilerince yüzer bariyer serilmiş olduğu bilgisi üzerine botumuz dönüşe geçti" denildi.

Gemi etrafı yüzer bariyerle çevrilerek deniz kirliliği riski kontrol altına alındı. Kurtarma çalışmaları liman başkanlığı koordinasyonunda başladı.