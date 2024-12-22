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Zonguldak'ta kontrolden çıkan araç dehşet saçtı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 23:28
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Zonguldak’ta kontrolden çıkan araç dehşet saçtı!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde akşam saatlerinde kontrolden çıkan bir araç kaa yapınca olan oldu. Kazada araçta bulunan 3 kişiden 1'inin yaralandığı öğrenildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde akşam saatlerinde kontrolden çıkan bir araç kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 3 kişiden 1'inin yaralandığı öğrenildi.

Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 67 EN 135 plakalı panelvan araç kontrolden çıkarak duvara ve dere yatağının kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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