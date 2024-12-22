Bursa'da korkunç olay! Babasını bıçaklayan şahıs tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aralarında çıakn tartışmanın kavgaya dönmesiyle bir baba oğlu tarafından bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan baba Rakıp K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve gözaltına alınan oğlunun ise tutuklandığı öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir baba oğlu tarafından bıçakla yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokak'ta Rakıp K. (48) ile oğlu Y.K. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.K, babasını bıçakladı.
TUTUKLANDI
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Rakıp K'yı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan Rakıp K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.