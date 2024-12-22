Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu toplanıyor! Akademisyenler buluşacak

Marmara Denizi'nde 2021 yılında ortaya çıkan müsilaj sonrası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 22 maddelik "Marmara Denizi Eylem Planı" ve "2021-2024 Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı" hazırlandı. Bu kapsamda Marmara Bölgesi'ndeki kirliğinin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu.

MÜSİLAJ İHBARLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son dönemde Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumuna ilişkin ihbarlar üzerine tekrar harekete geçti. Marmara Denizi'nde benzer çevresel sorunların tekrar yaşanma ihtimali göz önünde bulundurularak, güncel durum değerlendirmesi, atılacak adımların planlanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleri, Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu ile konuya ilişkin çalışma yapan akademisyenler toplanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Yardımcısı Fatma Varank başkanlığındaki istişare toplantısı 25 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

13 ÜNİVERSİTEDEN AKADEMİSYEN BULUNUYOR

Toplantıya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı'nın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği, Marmara Araştırma Merkezi başkanlıklarının yetkilileri, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Kocaeli üniversitelerinden bilim kurulu üyeleri ile konuya ilişkin çalışmaları olan akademisyenler katılacak.



ÖNCE YEREL YÖNETİMLERLE TOPLANTI YAPILACAK

Bu yıl 27 Haziran'da İstanbul'da toplanan Müsilaj Bilim Kurulu'nda atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüştürülmesi konusunda karara varılmıştı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 14 Ağustos'ta bir toplantı daha yapılmıştı. Müsilaj Bilim Kurulu toplantısı öncesi Marmara Denizi Havzası'nda bulunan diğer illerdeki yerel yönetimlerle de 23 Aralık Pazartesi günü Bakanlık binasında toplantı gerçekleştirilecek.

MARMARA'DA 4 YILDA 38 BİN 545 DENETİM YAPILDI, 268 TESİS KAPATILDI

2021 yılından bugüne Marmara Denizinde yaşanan müsilaj nedeni ile Marmara Denizi'ne kıyısı olan Kocaeli, İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale İllerinde gerçekleştirilen 38 bin 545 çevre denetiminde çevre mevzuatına aykırı hareket eden bin 998 tesis ve 749 deniz aracına toplamda 1 milyar 227 milyon 363 bin 368 TL ceza uygulandı. 268 tesis de faaliyetten men edildi.

2024'TE 11 BİN 314 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Marmara Havzası'nda bu yıl içerisinde 11 bin 314 denetim yapıldı. 727 tesise 318 milyon 715 bin TL idari ceza uygulandı. 88 tesisin faaliyeti durduruldu.