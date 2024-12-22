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Fatih'te İETT otobüsü 4 araca çarptı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 12:29 Güncelleme: 22.12.2024 12:38
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Fatih’te İETT otobüsü 4 araca çarptı! O anlar kamerada

Fatih'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir İETT otobüsü, hareket halindeki bir hafif ticari araç ile park halindeki başka bir İETT otobüsüne ve iki otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Toplam beş aracın karıştığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, 'Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu.' dedi.

Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, seyir halindeki 1 hafif ticari araç ile park halindeki başka bir İETT otobüsü ve 2 otomobile çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İETT OTOBÜSLERİNİN KAZA ANI KAMERADA

İETT OTOBÜSÜ 4 ARACA ÇARPIP KALDIRIMA ÇIKTI

Kaza saat 08.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NL 5347 plakalı İETT otobüsü, ara sokaktan caddeye bağlanmak için yoğun müsait olmasını bekleyen Doğan Yağan idaresindeki 34 NFS 40 plakalı hafif ticari araca çarparak kaldırıma çıktı.

Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, seyir halindeki 1 hafif ticari araç ile park halindeki başka bir İETT otobüsü ve 2 otomobile çarptı. (DHA)Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, seyir halindeki 1 hafif ticari araç ile park halindeki başka bir İETT otobüsü ve 2 otomobile çarptı. (DHA)

Duramayan otobüs, park halindeki 34 HO 2246 plakalı başka bir İETT otobüsüne ve park halindeki 2 araca daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İETT OTOBÜSLERİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, ara sokaktan caddeye bağlanmak için bekleyen hafif ticari araca çarparak kaldırıma çıktığı anlar yer alıyor.

"NE VAR NE YOK HEPSİNİ GÖTÜRDÜ"

Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu." dedi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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