Fatih’te İETT otobüsü 4 araca çarptı! O anlar kamerada

Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, seyir halindeki 1 hafif ticari araç ile park halindeki başka bir İETT otobüsü ve 2 otomobile çarptı. (DHA)

Duramayan otobüs, park halindeki 34 HO 2246 plakalı başka bir İETT otobüsüne ve park halindeki 2 araca daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, ara sokaktan caddeye bağlanmak için bekleyen hafif ticari araca çarparak kaldırıma çıktığı anlar yer alıyor.

"NE VAR NE YOK HEPSİNİ GÖTÜRDÜ"

Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu." dedi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.