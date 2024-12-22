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İstanbul'da panik anlar! Şile'de deniz mayını bulundu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 23:39
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İstanbul’da panik anlar! Şile’de deniz mayını bulundu

İstanbul'un Şile ilçesinde deniz mayını ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğu belirlendi. Ekipler, Ağva Plajı ve Ağva Feneri'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'un Şile ilçesinde deniz mayını bulundu. İhbar üzerine ekipler alarma geçti.

Ağva Mahallesi'ndeki sahilde denizde bir cisim gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

PATLATILACAK

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğu belirlendi. Ekipler, Ağva Plajı ve Ağva Feneri'nin de bulunduğu bölgede güvenlik önlemi aldı.

Mayının yarın sabah saatlerinde imha edileceği öğrenildi.

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