Edirne’de aç kalan tilkiler şehre indi!
Edirne’de hava sıcaklığının düşmesi sonrası tilkiler yiyecek bulmak için şehir merkezine indiler. Gece karanlığında çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, vatandaşların seslenmesi sonucu gözden kayboldu.
Edirne'de hava sıcaklığının düşmesi sonrası yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indiler.
Cumhuriyet Mahallesi Kuvai Milliye Bulvarı civarında gözüken 2 tilki, önce dolaştığı görüldü. Musabeyli köyü civarından geldiği tahmin edilen 2 tilkinin doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlandığı ve şehir merkezine kadar geldiği tahmin ediliyor.
Gece karanlığında çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, vatandaşların seslenmesi sonucu gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.